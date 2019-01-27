Экс-чемпион UFC: Бейдер – убийца, он достойно представляет Америку - Советский спорт
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ММА27 января 2019 09:36Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Экс-чемпион UFC: Бейдер – убийца, он достойно представляет Америку

Встреча прошла сегодня, 27 января, и завершилась нокаутом россиянина на 35-й секунде.

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес прокомментировал победу Райана Бэйдера над Федором Емельяненко в финале Гран-при Bellator.

"Вау, Бэйдер. Искренне жаль видеть такое падение последнего императора, но путь Бэйдера в Bellator был невероятен. Он убийца. Достойно представляет Америку", – написал Альварес у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что этот поединок может стать последним в карьере 42-летнего Емельяненко.

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