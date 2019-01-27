ММА 27 января 2019 09:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Емельяненко не явился на пресс-конференцию после боя с Бейдером

Встреча прошла сегодня, 27 января, и завершилась нокаутом Емельяненко на 35-й секунде.