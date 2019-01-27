Емельяненко не явился на пресс-конференцию после боя с Бейдером - Советский спорт
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ММА27 января 2019 09:49Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Емельяненко не явился на пресс-конференцию после боя с Бейдером

Встреча прошла сегодня, 27 января, и завершилась нокаутом Емельяненко на 35-й секунде.

Российский боец Bellator Федор Емельяненко пропустил пресс-конференцию после поединка с Райаном Бейдером.

Напомним, американец одержал победу и стал чемпионом организации в тяжелом весе. Также он выиграл приз лучшего бойца Гран-при Bellator.

Ранее стало известно, что Емельяненко получил серьезное рассечение над левым глазом, которое пришлось зашивать.

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