Абдулманап Нурмагомедов – о поражении Емельяненко: Федор был не в лучшей форме

ММА 27 января 2019 10:49 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла сегодня, 27 января, и завершилась нокаутом россиянина на 35-й секунде.

Известный российский специалист Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator. Напомним, он уступил американцу Райану Бейдеру.

«Сожалею, что так получилось. Все мы ждали победы Фёдора. Возможно, это был просто случай – одно точное попадание, которое решило исход боя. Я и раньше говорил, что Фёдору будет тяжело в бою с Бейдером. Но очень хотелось, чтобы он выиграл этот финал. Нам очень не хватало чемпиона в Bellator. А тут он мог победить сразу и в турнире. Это было бы отличным завершением карьеры.

Не могу сказать, были ли какие-то проблемы со здоровьем у Фёдора, потому что не знаю ситуацию изнутри. Но думаю, всё-таки он был не в лучшей форме. Стоит ли ему завершать карьеру? Всё зависит от здоровья и решения, которое примет команда. Он ведь не один. Было бы красиво – организовать его бой с Мирко Крокопом. Этот поединок надо делать в России», – цитирует Нурмагомедова "Чемпионат".

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