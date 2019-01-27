Абдулманап Нурмагомедов – о поражении Емельяненко: Федор был не в лучшей форме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА27 января 2019 10:49Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

Абдулманап Нурмагомедов – о поражении Емельяненко: Федор был не в лучшей форме

Встреча прошла сегодня, 27 января, и завершилась нокаутом россиянина на 35-й секунде.

Известный российский специалист Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator. Напомним, он уступил американцу Райану Бейдеру.

«Сожалею, что так получилось. Все мы ждали победы Фёдора. Возможно, это был просто случай – одно точное попадание, которое решило исход боя. Я и раньше говорил, что Фёдору будет тяжело в бою с Бейдером. Но очень хотелось, чтобы он выиграл этот финал. Нам очень не хватало чемпиона в Bellator. А тут он мог победить сразу и в турнире. Это было бы отличным завершением карьеры.

Не могу сказать, были ли какие-то проблемы со здоровьем у Фёдора, потому что не знаю ситуацию изнутри. Но думаю, всё-таки он был не в лучшей форме. Стоит ли ему завершать карьеру? Всё зависит от здоровья и решения, которое примет команда. Он ведь не один. Было бы красиво – организовать его бой с Мирко Крокопом. Этот поединок надо делать в России», – цитирует Нурмагомедова "Чемпионат".

Бейдер победил Федора за 35 секунд! За титулом американца идет Минаков (видео)

#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)#нурмагомедов абдулманап#емельяненко федор#бейдер райан
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта