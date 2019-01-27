Джефф Монсон: Федору пришло время завершить карьеру

ММА 27 января 2019 11:04 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом Райану Бейдеру.

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, проигравший в 2011 году Федору Емельяненко, прокомментировал его выступление в финале Гран-при Bellator.

«Я не ожидал такого быстрого боя, но я предполагал, что бой завершится именно нокаутом в случае с двумя мощными ударниками. Я думал, что любой боец может выиграть поединок и думал, что опыт Емельяненко поможет ему победить.

На мой взгляд, Фёдору пришло время завершить карьеру и помогать Российской Федерации спорта развиваться. Он лучший тяжеловесный боец всех времён и главный посол спорта», – сказал Монсон для Sport24.ru.

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

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