Джефф Монсон: Федору пришло время завершить карьеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА27 января 2019 11:04Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Джефф Монсон: Федору пришло время завершить карьеру

Сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом Райану Бейдеру.

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, проигравший в 2011 году Федору Емельяненко, прокомментировал его выступление в финале Гран-при Bellator.

«Я не ожидал такого быстрого боя, но я предполагал, что бой завершится именно нокаутом в случае с двумя мощными ударниками. Я думал, что любой боец может выиграть поединок и думал, что опыт Емельяненко поможет ему победить.

На мой взгляд, Фёдору пришло время завершить карьеру и помогать Российской Федерации спорта развиваться. Он лучший тяжеловесный боец всех времён и главный посол спорта», – сказал Монсон для Sport24.ru.

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

Бейдер победил Федора за 35 секунд! За титулом американца идет Минаков (видео)

#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)#емельяненко федор#бейдер райан#монсон джефф
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта