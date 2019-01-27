Представитель RCC – о возможном переходе Емельяненко: Все возможно

ММА 27 января 2019 11:22 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру.

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко высказался о возможном подписании контракта с российским бойцом Bellator Федором Емельяненко.

"Когда дерется Федор, вся страна сидит у телевизора. Но ММА – это жесткий спорт, и один удар может решить исход боя. Продолжать или не продолжать выступать – это решение бойца. Кому-то и в 20 пора заканчивать, а кто-то в 42 выходит в финал Гран-при Bellator.

Думаю, что бои Федора будут собирать стадионы в любом городе России, да и вообще в любой точке мира. Честно говоря, мы не думали о том, чтобы пригласить его в RCC. Но бывает всякое, и все возможно. Не будем загадывать, сейчас главное, чтобы Федор спокойно восстановился, и не было проблем со здоровьем", – цитирует Клименко "РИА Новости".

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

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