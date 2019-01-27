Тренер Емельяненко подтвердил слухи о проблемах Федора со здоровьем

ММА 27 января 2019 11:26 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру.

Питер Тайссе, голландский специалист и наставник российского бойца Bellator Федора Емельяненко, дал комментарий после поражения своего подопечного в финале Гран-при.

"Федор заболел в последнюю неделю сборов в Голландии. К тому же, его уже давно беспокоит колено.

Знаете, надеюсь, это был его последний бой. Думаю, что это был его последний бой. Что касается меня, то это точно. Я больше не буду принимать участие в его подготовке. Это очень тяжело для меня", – цитирует специалиста Sport24.ru.

За день до поединка с Бейдером в СМИ появилась информация, что россиянину стало плохо в отеле и он может сняться с боя.

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

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