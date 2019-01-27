Экс-чемпион ACB считает, что в поражении Емельяненко виноват тренерский штаб - Советский спорт
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ММА27 января 2019 12:05Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

Экс-чемпион ACB считает, что в поражении Емельяненко виноват тренерский штаб

Сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру.

Экс-чемпион ACB в легком весе Эдуард Вартанян дал комментарий после поражения Федора Емельяненко в финале Гран-при.

«Мне кажется, это недоработка штаба Федора. Бэйдер очень часто бьет именно так. Необходимо было держать правую руку выше на защите. Это просто недооценка соперника. Не показалось, что Федор был не в своей тарелке. В последнее время он всегда такой. Просто это уже возраст.

Что делать Федору дальше, должен решать только он сам. Это его дальнейший выбор и карьера. Хотелось бы мне, чтобы он продолжал? Мне бы хотелось, чтобы он побеждал», – приводит слова Вартаняна "Чемпионат".

#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)#вартанян эдуард#емельяненко федор#бейдер райан
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