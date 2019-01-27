Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером

ММА 27 января 2019 13:51 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Поединок прошел в США.

Сегодня, 27 января, российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде Емельяненко пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина, ему наложили девять швов.

"Федору не потребовалась медицинская помощь, поскольку серьезных травм он не получил. Ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением", – сказал представитель команды.

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.