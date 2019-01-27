Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером - Советский спорт
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ММА27 января 2019 13:51Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером

Поединок прошел в США.

Сегодня, 27 января, российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде Емельяненко пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина, ему наложили девять швов.

"Федору не потребовалась медицинская помощь, поскольку серьезных травм он не получил. Ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением", – сказал представитель команды.

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

Бейдер победил Федора за 35 секунд! Как это было (видео)

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