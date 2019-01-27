Федор Емельяненко: Чувствую себя хорошо, рассечение над глазом через пару недель заживет

ММА 27 января 2019 21:17 Источник: Союз ММА России

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о самочувствии после поражения от Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.

– После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья, – цитирует Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.

Напомним, что россиянин оказался в нокауте на 35-й секунде поединка.

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.