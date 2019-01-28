Вадим Фурсов: Не вижу никакой трагедии в поражении Емельяненко

ММА 28 января 2019 10:31 Источник: «Российская газета» Автор: Сметанникова Дарья

Российский журналист Вадим Фурсов прокомментировал поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Емельяненко проиграл американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде россиянин пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.

«Никакой трагедии я не вижу. Федор на данном этапе сделал все, что мог - он дрался и в четвертьфинале, и в полуфинале. Но его предыдущие соперники - Фрэнк Мир и Чейл Соннен - ближе ему по возрасту, а это уже другие условия. Победы над Миром и Сонненом были замечательными, однако они переживали не лучшие этапы в карьерах. А с более молодым бойцом возникли проблемы. По сути, мы увидели встречу славного прошлого ММА и его не менее славного настоящего.

В любом случае, у него впереди еще много работы. У Федора есть команда, где собраны отличные бойцы, большинство из которых трудоустроено в Bellator. Так что он найдет, чем заняться, даже если решит завершить карьеру. Мне даже не как комментатору, специалисту, а как болельщику хотелось бы, чтобы он провел еще один бой, выиграл и на этом закончил - чтобы не уходить побежденным. Да, я бы хотел, чтобы Федор все-таки сумел побить очень опасного и сложного оппонента, получить пояс Гран-при и красиво закрыть великую карьеру. Но все мы люди, в любой профессии есть пики и неудачные эпизоды. Рано или поздно наступает момент, который заставляет если не остановиться, то серьезно задуматься, что делать дальше», - цитирует Фурсова «Российская газета».

Напомним, бой с Бейдером стал для 42-летнего Емельяненко 45-м за карьеру в MMA. Он потерпел шестое поражение.