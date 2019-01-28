Владимир Воронов: Только самому Федору решать вопрос о своей карьере

Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
Тренер Емельяненко Владимир Воронов поделился мнением насчет продолжения карьеры 42-летнего бойца.
«Да, обидно, но это спорт, и тут всякое бывает, и даже судить о чем-то сложно. Все знали, что это будет непростой бой. Что касается его карьеры, то это вопросы к Федору самому, только ему это решать, и только он сам знает ответ на этот вопрос. Тут говорить что-то не имеет смысла», - цитирует Воронова «Р-Спорт».
Бой Емельяненко завершился в первом раунде. На 35-й секунде россиянин пропустил мощнейший удар от Бейдера, после чего рефери остановил поединок.