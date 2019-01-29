Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев, Тухугов – на год

ММА 29 января 2019 20:48 Источник: «Советский спорт»

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

Помимо дисквалификации Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов.

Друг Хабиба Зубайра Тухугов дисквалифицирован на год и также оштрафован, но на 25 тысяч долларов.

Напомним, 6 октября на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора, после чего спровоцировал потасовку. Тухугов, а также другие партнеры Нурмагомедова, появились в октагоне и напали на ирландца.