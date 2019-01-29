Хабиб Нурмагомедов – о своей дисквалификации: Политика навсегда

ММА 29 января 2019 21:00 Источник: Twitter.com

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою дисквалификацию.

– Политика навсегда, – написал Нурмагомедов в своем аккаунте Twitter.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов.

politics forever — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 29 января 2019 г.

Напомним, что Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.

Макгрегор дисквалифицирован на полгода