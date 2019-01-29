Тренер Нурмагомедова: Хабибу нужно стойко это перенести и вернуться еще более сильным

ММА 29 января 2019 21:27 Источник: ТАСС

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал дисквалификацию российского бойца смешанного стиля.

– Дисквалифицировать на такой срок – это неправильно. Еще более удивительно, что другим за нарушения дают меньшие сроки. Но Хабибу нужно стойко это перенести и вернуться еще более сильным, – приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев. Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов были дисквалифицированы на год, а ирландец Конор Макгрегор – на шесть месяцев.

Напомним, что Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.