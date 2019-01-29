Хабиб Нурмагомедов: Разбудите меня, когда все это закончится

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов – о своей дисквалификации из-за потасовки после победы над Конором Макгрегором.
«Разбудите меня, когда все это закончится», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
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Разбудите меня, когда все это закончится. Wake me up, when it's all over.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку. Зубайра Тухугов, а также другие партнеры Нурмагомедова, появились в октагоне и напали на ирландца.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова – на год, а Макгрегора – на полгода.