Хабиб Нурмагомедов: Разбудите меня, когда все это закончится

ММА 29 января 2019 22:12 Источник: «Советский спорт»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов – о своей дисквалификации из-за потасовки после победы над Конором Макгрегором.

«Разбудите меня, когда все это закончится», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку. Зубайра Тухугов, а также другие партнеры Нурмагомедова, появились в октагоне и напали на ирландца.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова – на год, а Макгрегора – на полгода.