Вадим Финкельштейн: Срок дисквалификации Хабиба мог быть и больше - Советский спорт
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ММА29 января 2019 22:37Источник: ТАСС

Вадим Финкельштейн: Срок дисквалификации Хабиба мог быть и больше

Глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн – о дисквалификации Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после победы над Конором Макгрегором.

– Если честно, могли дать и больше, могли дать и два года. Раньше у него и вряд ли был бы бой, сейчас нормально подготовится. К таким серьезным боям готовятся по полгода или девять месяцев, поэтому ничего страшного.

Хорошо, что все так закончилось, срок мог быть и больше, в принципе, решение можно назвать терпимым, удовлетворительным, – приводит слова Финкельштейна ТАСС.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.

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