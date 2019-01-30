Шлеменко – о дисквалификации Нурмагомедова: Получилась дорогостоящая рекламная акция

ММА 30 января 2019 00:01 Источник: Sport24.ru

Российский боец ММА Александр Шлеменко – о дисквалификации Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после победы над Конором Макгрегором.

– Сложно сказать, справедливое ли это наказание, или нет. В первую очередь хочу сказать, что это уже получается второе наказание для Конора, после его нападения на автобус. А что касается ситуации после боя, то здесь в большей степени виноваты Хабиб и его команда, они были инициаторы. Понятно, что было много разговоров перед боем, оскорблений, но именно команда Хабиба приступила к прямым действиям.

Выходит, так, что Конор получил второе наказание, Хабиб первое. В современных реалиях, и беря в учет тот факт, сколько они заработали на этом бое, это не сильно ударит по их карману. А сколько эта ситуация вызвала шумихи и получила всемирного внимания СМИ? Поэтому, можно сказать, что получилась дорогостоящая рекламная акция, – приводит слова Шлеменко Sport24.ru

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.