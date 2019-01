Менеджер Нурмагомедова: Хочу поблагодарить юриста UFC за помощь

Али Абельазиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, высказался после окончания разбирательства Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

"Я рад, что история между Атлетической комиссией штата Невады и командой Хабиба завершена.

Это потребовало много времени и стресса. Хочу поблагодарить юриста UFC Хантера Кэмпбелла за помощь. Также хочу сказать спасибо всем, кто помогал нам в этом процессе", – написал Абдельазиз в своем Twitter.

Также сообщалось, что помимо Хабиба, был наказан российский боец Зубайра Тухугов, а также брат Нурмагомедова, Абубакар. Оба получили по году дисквалификации и заплатят по 25 тысяч долларов в качестве штрафа.

I’m so glad this whole NAC with @TeamKhabib Zuba and Abubakar is over. Took a lot of time and stress. I wanna personally thank Chief legal officer of the ufc Mr. Hunter Campbell. Helped with direction, clarity to put my ego aside. Thank you to everyone who helped with the process