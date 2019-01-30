Дэн Хендерсон: Емельяненко, на мой взгляд, исчерпал себя

ММА 30 января 2019 11:09 Источник: Youtube Автор: Гичунцев Артур

В ночь на воскресенье Федор Емельяненко нокаутом проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Бывший боец UFC Дэн Хендерсон, завершивший профессиональную карьеру, прокомментировал итог поединка, который завершился нокаутом россиянина на 35-й секунде.

"Бейдер провел отличную работу. У Федора что-то не так с подбородком, но он все еще опасен. Я знал, что Бейдер победит, но не ожидал, что так быстро. Емельяненко, на мой взгляд, исчерпал себя", – сказал Хендерсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.