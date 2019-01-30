Камил Гаджиев – о дисквалификации Нурмагомедова: Считаю, что это справедливое наказание

ММА 30 января 2019 12:25 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что ирландец отстранен на 6 месяцев и заплатит 50 тысяч долларов в качестве штрафа, а россиянин пропустит столько же и заплатит полмиллиона долларов.

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о решении Атлетической комиссии штата Невады по драке на турнире в Лас-Вегасе.

"Я считаю, что в целом это справедливое наказание. Срок дисквалификации не такой большой, это позволит в скором времени выйти в клетку, учитывая весь прецедент. Что касается штрафа, то, конечно, это немаленькие деньги, это 25 процентов от гонорара, вряд ли можно рассчитывать на меньшее.

Справедливо, что штраф Конора в десять раз меньше, чем у Хабиба? Начал конфликт Хабиб, а Конор его продолжил, Макгрегор же был в позиции жертвы, поэтому и такая разница.

Что касается дисквалификации, это, конечно, плохо. С другой стороны, Хабиб же раньше лета вряд ли бы выступил. А позиция Хабиба в защите друзей, которых хотели выгнать из турнира, я думаю, близка любому. Можно сказать, что он своего добился. Был риск увольнения из UFC, Хабиб же своим вмешательством этот риск практически убрал.

Я считаю, что это адекватное решение, могло быть и хуже с точки зрения срока и денежного наказания. Но я не говорю, что этим нужно быть удовлетворенным, апелляция всегда имеет смысл", – цитирует Гаджиева Sport24.ru.