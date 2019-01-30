Дмитрий Свищев: Разница в наказании Нурмагомедова и Макгрегора – неправильна

ММА 30 января 2019 18:08 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала российского бойца Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Ирландец Конор Макгрегор наказан на полгода и 50 тысяч долларов.

«Бои с участием таких ярких бойцов, как Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, приносят сотни миллионов долларов их организаторам. Я считаю, что дисквалификация как одного, так и другого является в определенной степени продолжением раскрутки, пиар-акции их будущих боев. Объявленное отстранение от боев UFC и дальнейшее возвращение этих спортсменов, на мой взгляд, как раз будут предшествовать новому бою, от которого будут получены огромные деньги. Дисквалификация в данном случае - это часть спортивного шоу, которое будет продолжаться и у которого есть четко прописанный сценарий.

Я считаю неправильной разницу в наказании россиянина и ирландца, в отношении нашего бойца после того боя была явная провокация, вследствие чего он не сдержался. Провокация следовала со стороны Макгрегора - почему же он получает меньший срок дисквалификации? Это выглядит странным. Уж если дисквалифицировать, то на одинаковые сроки и с равными штрафами», - цитирует Свищева ТАСС.

Напомним, что Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.