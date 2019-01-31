Тренер Нурмагомедова: Не думаю, что Хабиб приедет тренироваться, если у него не запланирован бой - Советский спорт
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ММА31 января 2019 12:38Источник: Телеканал «360°»Автор: Гичунцев Артур

Тренер Нурмагомедова: Не думаю, что Хабиб приедет тренироваться, если у него не запланирован бой

Ранее стало известно, что россиянин дисквалифицирован на 9 месяцев за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный не будет работать в период дисквалификации.

«Теперь тренировки Хабиба будут заключаться в том, что он сможет просто приходить к нам заниматься по своему усмотрению. Но я не думаю, что он приедет тренироваться с нами, если у него не запланирован бой.

Он слишком занят другими вещами, такими как личные встречи и деловые соглашения в России. Если же он придет в наш спортзал, это очень поможет его товарищам по команде, особенно Исламу Махачеву», – приводит слова специалиста телеканал "360".

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