Тренер Нурмагомедова: Не думаю, что Хабиб приедет тренироваться, если у него не запланирован бой

ММА 31 января 2019 12:38 Источник: Телеканал «360°» Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что россиянин дисквалифицирован на 9 месяцев за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный не будет работать в период дисквалификации.

«Теперь тренировки Хабиба будут заключаться в том, что он сможет просто приходить к нам заниматься по своему усмотрению. Но я не думаю, что он приедет тренироваться с нами, если у него не запланирован бой.

Он слишком занят другими вещами, такими как личные встречи и деловые соглашения в России. Если же он придет в наш спортзал, это очень поможет его товарищам по команде, особенно Исламу Махачеву», – приводит слова специалиста телеканал "360".

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