Александр Шлеменко: Поддерживаю инициативу NSAC штрафовать бойцов за треш-ток - Советский спорт
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ММА31 января 2019 19:32Источник: «RT на русском»

Александр Шлеменко: Поддерживаю инициативу NSAC штрафовать бойцов за треш-ток

Российский боец ММА Александр Шлеменко – о намерении Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) применять санкции к бойцам за оскорбительные высказывания в адрес друг друга на официальных мероприятиях перед поединками.

– Я не понимаю, как они будут контролировать использование треш-тока. Существуют конкретные оскорбления, но ведь вывести из себя соперника можно и иными способами. Считаю, что это не очень мудрое решение.

В целом же я поддерживаю эту инициативу. Мы видели, что произошло в бою между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Кроме того, было много неприятных инцидентов, которые имели место в преддверии других поединков, бросание бутылок, всевозможные оскорбления, нецензурная брань, – приводит слова Шлеменко RT.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.

В результате NSAC (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова – на год, а Макгрегора – на полгода.

#смешанные единоборства#ufc#шлеменко александр
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