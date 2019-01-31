Александр Шлеменко: Поддерживаю инициативу NSAC штрафовать бойцов за треш-ток

ММА 31 января 2019 19:32 Источник: «RT на русском»

Российский боец ММА Александр Шлеменко – о намерении Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) применять санкции к бойцам за оскорбительные высказывания в адрес друг друга на официальных мероприятиях перед поединками.

– Я не понимаю, как они будут контролировать использование треш-тока. Существуют конкретные оскорбления, но ведь вывести из себя соперника можно и иными способами. Считаю, что это не очень мудрое решение.

В целом же я поддерживаю эту инициативу. Мы видели, что произошло в бою между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Кроме того, было много неприятных инцидентов, которые имели место в преддверии других поединков, бросание бутылок, всевозможные оскорбления, нецензурная брань, – приводит слова Шлеменко RT.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.

В результате NSAC (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова – на год, а Макгрегора – на полгода.