Хабиб – об участии в казахстанском реалити-шоу: А я не в курсе даже

Аким Сандыктауского района Асылбек Исмагамбетов накануне сообщил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов станет ведущим казахстанского телевизионного проекта «The Nomads».
Нурмагомедов опроверг информацию о своем участии в шоу.
«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в Интернете», - написал Хабиб в сторис своего инстаграма.
Участниками шоу станут медийные личности, спортсмены, бизнесмены, которые будут соревноваться в знании казахской культуры. Ранее ведущим шоу был казахстанский боксер Бахтияр Артаев.