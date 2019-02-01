Хабиб – об участии в казахстанском реалити-шоу: А я не в курсе даже - Советский спорт
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ММА01 февраля 2019 13:06Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Хабиб – об участии в казахстанском реалити-шоу: А я не в курсе даже

Аким Сандыктауского района Асылбек Исмагамбетов накануне сообщил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов станет ведущим казахстанского телевизионного проекта «The Nomads».

Нурмагомедов опроверг информацию о своем участии в шоу.

«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в Интернете», - написал Хабиб в сторис своего инстаграма.

Участниками шоу станут медийные личности, спортсмены, бизнесмены, которые будут соревноваться в знании казахской культуры. Ранее ведущим шоу был казахстанский боксер Бахтияр Артаев.

#нурмагомедов хабиб#смешанные единоборства#ufc
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