Хабиб – об участии в казахстанском реалити-шоу: А я не в курсе даже

ММА 01 февраля 2019 13:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Аким Сандыктауского района Асылбек Исмагамбетов накануне сообщил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов станет ведущим казахстанского телевизионного проекта «The Nomads».

Нурмагомедов опроверг информацию о своем участии в шоу.

«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в Интернете», - написал Хабиб в сторис своего инстаграма.

Участниками шоу станут медийные личности, спортсмены, бизнесмены, которые будут соревноваться в знании казахской культуры. Ранее ведущим шоу был казахстанский боксер Бахтияр Артаев.