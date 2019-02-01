Хабиб Нурмагомедов – о работе на телевидении: А я даже не в курсе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА01 февраля 2019 18:30Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов – о работе на телевидении: А я даже не в курсе

Ранее стало известно, что россиянин дисквалифицирован на 9 месяцев и может вернуться к боям в ноябре 2019 года.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о работе на телевидении в Казахстане.

«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в интернете», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Согласно СМИ, боец станет одним из ведущего казахстанского экстремального реалити-шоу, где в качестве гостей будут присутствовать команды спортсменов и олимпийских чемпионов из разных стран, которым предстоит пройти спортивные испытания и конкурсы на знание традиций казахского фольклора. Шоу будет транслироваться в 118 странах.

#ufc#смешанные единоборства#нурмагомедов хабиб
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта