Нурмагомедов потребовал от UFC денежный бонус для своего спарринг-партнера

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству организации с требованием выделить денежный бонус Эседулле Эмирагаеву.

Напомним, последний является спарринг-партнером Нурмагомедова и бывшим чемпионом России по боевому самбо. Он принял участие в потасовке, которая произошла после боя Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором.

"Выступление вечера на UFC 229. Дэйна Уайт, где его бонус? Заключительный удар той ночи", – написал Нурмагомедов под следующим фото:

Performance of the night #ufc229@danawhite where his bonus ?

The final blow of the night. #mcTapperTeam #bullythebully #PSA #bullshitVegas pic.twitter.com/jtmeb3SKD4