Нурмагомедов потребовал от UFC денежный бонус для своего спарринг-партнера

ММА 02 февраля 2019 00:37 Источник: Twitter.com Автор: Гичунцев Артур

Об этом россиянин заявил в своем Twitter.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству организации с требованием выделить денежный бонус Эседулле Эмирагаеву.

Напомним, последний является спарринг-партнером Нурмагомедова и бывшим чемпионом России по боевому самбо. Он принял участие в потасовке, которая произошла после боя Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором.

"Выступление вечера на UFC 229. Дэйна Уайт, где его бонус? Заключительный удар той ночи", – написал Нурмагомедов под следующим фото: