Нурмагомедов потребовал от UFC денежный бонус для своего спарринг-партнера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА02 февраля 2019 00:37Источник: Twitter.comАвтор: Гичунцев Артур

Нурмагомедов потребовал от UFC денежный бонус для своего спарринг-партнера

Об этом россиянин заявил в своем Twitter.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству организации с требованием выделить денежный бонус Эседулле Эмирагаеву.

Напомним, последний является спарринг-партнером Нурмагомедова и бывшим чемпионом России по боевому самбо. Он принял участие в потасовке, которая произошла после боя Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором.

"Выступление вечера на UFC 229. Дэйна Уайт, где его бонус? Заключительный удар той ночи", – написал Нурмагомедов под следующим фото:

#смешанные единоборства#ufc#нурмагомедов хабиб
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта