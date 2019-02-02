Джон Джонс: Готов провести третий бой против Кормье - Советский спорт
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ММА02 февраля 2019 00:54Источник: YoutubeАвтор: Гичунцев Артур

Джон Джонс: Готов провести третий бой против Кормье

Последний поединок прошел летом 2018 года и завершился победой Джонса.

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о планах на будущее, отметив, что при определенных условиях готов в третий раз выйти в октагон на поединок с Даниэлем Кормье.

"Уайт сказал, что пришло время для третьего боя с Кормье? Что ж, несите чековую книжку. Я готов. За правильные деньги я буду готов к этому поединку", – рассказал Джонс в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Отметим, что во втором бою победу Джонсу не засчитали, поскольку он провалил допинг-тест. Пояс чемпиона вернули Кормье.

#ufc#смешанные единоборства#джонс джон#кормье даниэль
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