Джон Джонс: Готов провести третий бой против Кормье

ММА 02 февраля 2019 00:54 Источник: Youtube Автор: Гичунцев Артур

Последний поединок прошел летом 2018 года и завершился победой Джонса.

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о планах на будущее, отметив, что при определенных условиях готов в третий раз выйти в октагон на поединок с Даниэлем Кормье.

"Уайт сказал, что пришло время для третьего боя с Кормье? Что ж, несите чековую книжку. Я готов. За правильные деньги я буду готов к этому поединку", – рассказал Джонс в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Отметим, что во втором бою победу Джонсу не засчитали, поскольку он провалил допинг-тест. Пояс чемпиона вернули Кормье.