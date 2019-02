Нурмагомедов предложил Ли сразиться против Махачева

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил пост в своем Twitter, адресованный американцу Кевину Ли.

"Кевин Ли, я слышал, ты ищешь боя? У нас есть молодой лев – Ислам Махачев. Посмотрим, сможешь ли ты пройти через него", – написал Нурмагоедов в своем Twitter.

В крайнем поединке Ли проиграл Элу Яквинте в декабре 2018 года по решению судей.

Kevin Lee I hear you’re looking for a fight. We have a young Lion @MAKHACHEVMMA Let’s see if you can get through him.