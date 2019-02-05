Фото дня: Кадыров подарил отцу Нурмагомедова внедорожник «Мерседес»

ММА 05 февраля 2019 19:15 Источник: «Советский спорт»

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил внедорожник «Мерседес» отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову.

«Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат Рамзан Кадыров за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана.

Пусть Всевышний дарует Вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему Чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье», – написал Нурмагомедов в инстаграме.