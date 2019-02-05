Фото дня: Кадыров подарил отцу Нурмагомедова внедорожник «Мерседес» - Советский спорт
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ММА05 февраля 2019 19:15Источник: «Советский спорт»

Фото дня: Кадыров подарил отцу Нурмагомедова внедорожник «Мерседес»

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил внедорожник «Мерседес» отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову.

«Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат Рамзан Кадыров за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана.

Пусть Всевышний дарует Вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему Чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

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Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана. Пусть Всевышний дарует Вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему Чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье. #Чечня #Дагестан #Братья

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

#ufc#смешанные единоборства#нурмагомедов хабиб#нурмагомедов абдулманап#кадыров рамзан
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