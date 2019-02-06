Даниэль Кормье – о втором бое против Миочича: Я никому ничего не должен - Советский спорт
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ММА06 февраля 2019 10:44Источник: Twitter.comАвтор: Гичунцев Артур

Даниэль Кормье – о втором бое против Миочича: Я никому ничего не должен

Первый поединок прошел в июне 2018 года и завершился победой Кормье в первом раунде. Он нокаутировал Миочича и выиграл титул.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье объяснил болельщикам, почему не планирует проводить второй бой против Стипе Миочича.

"Я никому ничего не должен! Хотите знать, почему я не дерусь с ним? Во-первых, он потерял свой статус. Почему с момента нашего поединка я выступил, а он – нет?

Во-вторых, у меня травма. В-третьих, как я смогу выступить лучше? Я побил его в первом раунде", – написал Кормье в своем Twitter.

Ранее Миочич заявил, что готов вновь сразиться с Кормье и сообщил об этом руководству UFC.

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