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ММА08 февраля 2019 11:43Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Имадаев подписал контракт с UFC

Он будет выступать в весовой категории до 77 кг.

Российский боец MMA Зелим Имадаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС.

«Имадаев подписал контракт с UFC на четыре боя, – рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов. – Он будет выступать в весовой категории 77 кг. Бой пока не назначен, идет подбор соперника».

Ранее 24-летний Имадаев выступал в OFC (Octagon Fighting Sensation) и Fight Nights.

На его счету восемь побед (все – нокаутом) в восьми поединках. Свой предыдущий бой он провел 30 марта 2018 года на турнире Fight Nights Global 85 с Иваном Глухаком из Хорватии и отправил соперника в нокаут на 13-й секунде поединка.

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