Наурдиев заменил Эмеева на турнире UFC в Праге - Советский спорт
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ММА08 февраля 2019 12:31Источник: Fight TimeАвтор: Липкин Антон

Наурдиев заменил Эмеева на турнире UFC в Праге

Австриец проведет бой с Мишелем Празересом в Праге.

Австрийский боец чеченского происхождения Исмаил Наурдиев согласился заменить представителя России Рамазана Эмеева в поединке с Мишелем Празересом из Бразилии на турнире UFC Fight Night 145 в Праге, сообщает Fight Time.

22-летний Наурдиев свой предыдущий бой провел в минувшие выходные, когда на турнире XFN 16 X Fight Nights 16 в Вене техническим нокаутом на 36-й секунде первого раунда победил Паулистенио Роху из Бразилии.

На счету Наурдиева 17 боев и 15 побед в MMA. 35-летний Празерес одержал 26 побед в 28 поединках.

Турнир UFC Fight Night 145 состоится 23 февраля, а его главным событием станет поединок в полутяжелом весе между Яном Блаховичем из Польши и Тиаго Сантосом из Бразилии.

Добавим, что Эмеев снялся с турнира в Праге по болезни.

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