Официально: Багаутинов сразится с Асатряном 6 апреля

ММА 08 февраля 2019 13:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир пройдет в Москве.

Пресс-служба Fight Nights Global объявила о поединке в наилегчайшем весе между Али Багаутиновым и Вартаном Асатряном.

Поединок возглавит кард турнира Fight Nights Global 92, который состоится 6 апреля.

На данный момент Багаутинов провел серию из четырех побед. Ему проиграли Педро Нобра, Дэнни Мартинез, Энди Янг и Денис Оливейру.

Что касается Асатряна, то он в крайнем бою одержал победу над Ризваном Абуевым.