Официально: Багаутинов сразится с Асатряном 6 апреля

Турнир пройдет в Москве.
Пресс-служба Fight Nights Global объявила о поединке в наилегчайшем весе между Али Багаутиновым и Вартаном Асатряном.
Поединок возглавит кард турнира Fight Nights Global 92, который состоится 6 апреля.
На данный момент Багаутинов провел серию из четырех побед. Ему проиграли Педро Нобра, Дэнни Мартинез, Энди Янг и Денис Оливейру.
Что касается Асатряна, то он в крайнем бою одержал победу над Ризваном Абуевым.
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🔥📃FIGHT NIGHTS GLOBAL 92. Али Багаутинов vs. Вартан Асатрян 🗓Москва, 06 апреля, 17:00, 📌ВТБ АРЕНА «ДИНАМО». 🔹Промоутерская компания FIGHT NIGHTS GLOBAL представляет: 6 апреля, в Москве, на новой ВТБ АРЕНА «ДИНАМО», международный турнир по смешанным единоборствам Fight Night Global 92. 🔹Столицу России в 2019 году ожидает жаркая весна! Супер бой в наилегчайшем весе (56.7 кг), о котором уже несколько лет мечтают фанаты ММА – все же состоится! Сверх принципиальное противостояние звезд клетки Али Багаутинова и Вартана Асатряна приобретает официальный характер! 🔹В со-главном событии турнира FNG 92 зрителей ожидает бой за титул чемпиона организации в полусреднем весе (77.1 кг), в котором сойдутся топовые российские спортсмены Дмитрий Бикрев и Максим Буторин. 🔹В «претендентском» поединке в весе 61.2 встретятся Мухаммад Эминов, выигравший в 2018 году номинацию «Открытие Года» и ярчайший боец из Белгородской области Никита Михайлов. 🔹Подмосковный проспект Максим Щекин померится силами с самым популярным бойцом Турции Муратом Казганом. 🔹Турнир по смешанным единоборствам FNG 92 можно уверенно назвать самым ожидаемым спортивным событием этой весны! Помимо ярких и красочных поединков в клетке, гостей ивента ожидает незабываемая шоу-программа, розыгрыши ценных призов от партнеров, автограф-сессия для обладателей VIP билетов и много других потрясающих сюрпризов! 🎫Билеты на сайте: www.kassir.ru #вместемысильнее #fightnightsglobal92 #fng92 #вартанасатрян #алибагаутинов #втбарена #москва #мма
Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)