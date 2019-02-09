Дональд Серроне: Бой с Макгрегором точно пройдет летом 2019 года

ММА 09 февраля 2019 13:01 Источник: MMAjunkie Автор: Сметанникова Дарья

Американский боец UFC Дональд Серроне поделился ожиданиями от возможного боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее Серроне вызвал Макгрегора на бой. Идею поединка поддержал глава UFC Дана Уайт и сам ирландец.

«Это тот поединок, который был бы интересен всем. Я рад подписать контракт на этот бой, встретиться с Макгрегором. Как я собираюсь победить его? Просто пойду и сделаю это. Бой определённо пройдёт в этом году, вероятно, летом.

Я просто собираюсь выйти в октагон и отстоять свою честь. Я действительно настроен на победу. В стойке, я сражусь с ним в стойке. Я не собираюсь бороться с ни, я встану и покажу вам то, что вы хотели бы видеть. Мо прогноз — я нокаутирую Макгрегора ударом в голову во втором раунде», — цитирует Серроне MMAJunkie.

Отметим, что Серроне является рекордсменом UFC по числу побед. На сегодняшний день американец 22 раза выходил победителем.