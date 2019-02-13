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ММА13 февраля 2019 18:14Источник: ESPNАвтор: Сметанникова Дарья

Артем Лобов продолжит карьеру в кулачных боях

Бывший боец UFC Артем Лобов подписал контракт на три боя с промоушеном кулачных боев Bare Knuckle FC.

«Артем Лобов подписал контракт на 3 боя с промоушеном кулачных боев Bare Knuckle FC. Сумма контракта шестизначная. Дебют Лобова намечен на 20 апреля. Его соперником станет экс-боец UFC Джейсон Найт.

Лобов также будет включен в долю с продаж платных трансляций (PPV). По условиям контракта с BKFC он также сможет выступать и в других ММА-промоушенах», - сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Ранее ирландский боец российского происхождения не исключал возможности перехода в Bellator. В UFC Лобов провел шесть боев, четыре из которых проиграл.

#лобов артем#смешанные единоборства#ufc
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