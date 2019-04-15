Дацик потерпел поражение в поединке с российским блогером

Сегодня, 15 апреля, российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл в бою против блогера Артема Тарасова. Об этом заявил организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, который присутствовал на поединке.
«Там было всего несколько десятков человек, мобильные у всех забирали, официальное видео будет завтра.
Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи.
В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе – ему помогали медики прийти в чувство», – цитирует Демушкина РБК.
Появилось фото избитого Дацика после боя с блогером
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