Дацик потерпел поражение в поединке с российским блогером Спортсмен провел первый бой после выхода из тюрьмы.

Сегодня, 15 апреля, российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл в бою против блогера Артема Тарасова. Об этом заявил организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, который присутствовал на поединке.

«Там было всего несколько десятков человек, мобильные у всех забирали, официальное видео будет завтра.

Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи.

В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе – ему помогали медики прийти в чувство», – цитирует Демушкина РБК.

Появилось фото избитого Дацика после боя с блогером