Иван Штырков: Не могу сказать, что бои в UFC - это моя мечта Боец подписал контракт с лигой несколько недель назад.

Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от дебютного боя в UFC, который состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля. Соперником 30-летнего спортсмена станет американец Дэвин Кларк.

«Сейчас все мои мысли о том, чтобы сделать вес и подойти к бою в оптимальной форме. Поэтому особенных эмоций не испытываю, все как обычно. Бой такой же, как и любой другой мой бой, просто в другом промоушене, или, как многие шутят, в другом городе. Кстати, это одна из моих любимых шуток от хейтеров про то, что за пределами Екатеринбурга тоже есть жизнь.

Весь тренировочный лагерь прошел по плану, без травм. За время сборов мой собственный вес упал сам на 4 кг, и многие говорят, что я похудел. Чувствую себя хорошо и не ощущаю дискомфорта, но это все надо проверить в бою. Сегодня я прилетел домой, собрал все для боя и завтра вылетаю в Санкт-Петербург. Я не могу сказать, что бои в UFC - это моя мечта. Скорее, это та ступень, которую я достиг в своей работе, где считается, что это наивысший уровень», - цитирует Штыркова РИА Новости.

На счету 30-летнего Штыркова 15 побед в смешанных единоборствах и одна ничья. У 30-летнего Кларка девять побед и три поражения.