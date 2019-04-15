Адесанья не планирует драться с Уиттакером в сентябре Временный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал будущую встречу с Робертом Уиттакером.

«Я не планирую драться с ним в сентябре. Мне не нужно торопиться.

Мне нужно позаботиться о себе, так что на этот раз я планирую взять немного больше времени на отдых», – сказал Адесанья.

Исраэль победил Келвина Гастелума на турнире UFC 236 и теперь должен встретиться с полноправным чемпионом UFC Уиттакером.