Адесанья не планирует драться с Уиттакером в сентябре - Советский спорт
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15 апреля 2019 21:39ММАСпирин Дмитрий

Адесанья не планирует драться с Уиттакером в сентябре

Временный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал будущую встречу с Робертом Уиттакером.

«Я не планирую драться с ним в сентябре. Мне не нужно торопиться.

Мне нужно позаботиться о себе, так что на этот раз я планирую взять немного больше времени на отдых», – сказал Адесанья.

Исраэль победил Келвина Гастелума на турнире UFC 236 и теперь должен встретиться с полноправным чемпионом UFC Уиттакером.

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