Адесанья не планирует драться с Уиттакером в сентябре

«Я не планирую драться с ним в сентябре. Мне не нужно торопиться.
Мне нужно позаботиться о себе, так что на этот раз я планирую взять немного больше времени на отдых», – сказал Адесанья.
Исраэль победил Келвина Гастелума на турнире UFC 236 и теперь должен встретиться с полноправным чемпионом UFC Уиттакером.
«Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.
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