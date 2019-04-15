Хабиб Нурмагомедов: Готов к войне. Скоро вернусь (фото)

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с тренировки и сообщил о скором возвращении в октагон.
«Готов к войне. Скоро вернусь», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Следующий свой поединок Нурмагомедов проведет в сентябре. Ранее стало известно, что соперником россиянина станет американец Дастин Порье, который в выходные победил Макса Холлоуэя за временный титул чемпиона UFC.
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