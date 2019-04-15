Хабиб Нурмагомедов: Готов к войне. Скоро вернусь (фото) - Советский спорт
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15 апреля 2019 21:50ММАСметанникова Дарья

Хабиб Нурмагомедов: Готов к войне. Скоро вернусь (фото)

Российский боец отбывает дисквалификацию за потасовку после победы над Конором Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с тренировки и сообщил о скором возвращении в октагон.

«Готов к войне. Скоро вернусь», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Следующий свой поединок Нурмагомедов проведет в сентябре. Ранее стало известно, что соперником россиянина станет американец Дастин Порье, который в выходные победил Макса Холлоуэя за временный титул чемпиона UFC.

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ready for war come back soon......

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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