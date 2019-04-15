Хабиб Нурмагомедов: Готов к войне. Скоро вернусь (фото)

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Почему Овечкин прав. Колонка главного редактора Николай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

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Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не уверены Роналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов.

Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титул Промоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

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