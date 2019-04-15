UFC ТВ начинает вещание на территории России - Советский спорт
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15 апреля 2019 23:17ММАСпирин Дмитрий

UFC ТВ начинает вещание на территории России

После недавнего анонса о создании собственного канала UFC в России, главный ММА промоушен не заставил себя долго ждать.

Запуск канала произойдет уже 20 апреля, UFC ТВ, UFC ТВ будет доступен для всех пакетов Ростелеком.

Ближайший турнир UFC а Санкт-Петербурге уже можно будет смотреть на этом канале.

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