Представитель Нурмагомедова: Сейчас один вариант – Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок против американца Дастина Порье, который в бою против Макса Холлоуэя завоевал временный титул.
«Сейчас один вариант – Порье», – сказали ТАСС в команде Нурмагомедова.
Порье после поединка против Холлоуэя заявил зрителям, что готов выйти в октагон с Нурмагомедовым.
Добавим, что американец провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.
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