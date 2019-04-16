Дмитрий Бикрев: За океан пока не собираюсь, сейчас задача – удерживать пояс Бикрев стал чемпионом Fight Nights Global в полусреднем весе.

Чемпион Fight Nights Global в полусреднем весе Дмитрий Бикрев прокомментировал победу над Максимом Буториным и своих дальнейших планах.

– Возможно, было одно из самых сложных противостояний в моей карьере, – приводит «Life.ru» слова Бикрева. – Но, с другой стороны, можно вспомнить поединок с Александром Сарнавским. У меня тогда были кое-какие проблемы. Тогда было все намного сложнее. И с весом, и со здоровьем, и в голове были ненужные мысли. Здесь же был другой настрой. Да, этот бой растянулся на пять раундов, но все же было легче, чем в некоторых предыдущих моих поединках.

– Как долго вы планируете удерживать этот пояс, или вам интереснее будет попробовать себя за океаном?

– Настолько долго, насколько смогу! Никому отдавать его я не собираюсь! А за океан – это уже следующая история, сейчас же у нас задача быть с поясом FNG и его удерживать!

Напомним, 6 апреля 32-летний Бикрев нанес поражение Буторину на турнире Fight Nights Global 92 в Москве и впервые в своей карьере завоевал чемпионский пояс. Теперь на счету Бикрева 11 побед при трех поражениях в смешанных единоборствах.