Александр Шлеменко: Для хоккеиста у Овечкина хорошая ударная техника (видео) Российский хоккеист подрался с соотечественником в матче плей-офф НХЛ.

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал драку Александра Овечкина и Андрея Свечникова.

«Могу сказать, что у Овечкина большой опыт, в отличие от его 19-летнего оппонента. Для хоккеиста у Овечкина хорошая ударная техника. Как понимаю, Свечников спровоцировал Александра... В хоккее часто дерутся, не вижу ничего криминального. Хоккейные драки проходят по обоюдному согласию. Овечкин со стороны более опытного с ним разобрался и проучил молодого», - приводит слова Шлеменко РИА Новости.

Напомним, в первом периоде третьего матча серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ Овечкин нокаутировал в драке 19-летнего Свечникова, который смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала и партнеров и больше не появлялся на льду.

«Каролина» победила «Вашингтон» (5:0) и сократила счет в серии (1-2).