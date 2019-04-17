Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками в Санкт-Петербурге Встреча пройдет в четверг в M-1 Арене.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками в Санкт-Петербурге. Об этом 30-летний боец сообщил в своем инстаграме.

«Дорогие болельщики Питера. Увидимся 18 апреля, в 18:00. М-1 Арена, Санкт-Петербург. Вход бесплатный», – написал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может стать секундантом Ислама Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге, однако из-за дисквалификации после боя с ирландцем Конором Макгрегором он не сможет это сделать. При этом Нурмагомедов имеет право находиться на мероприятиях UFC.

Напомним, Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев из-за массовой драки после поединка с Конором Макгрегором.

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля.