UFC в Санкт-Петербурге. По мнению букмекеров, у Алиева и Накамуры равные шансы на победу

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Султан Алиев (14-3) сразится с представителем Японии Кейта Накамурой (34-9-2, NC 1).
По мнению букмекеров, небольшим фаворитом этого противостояния является японец. Коэффициент на его победу равен 1,88, в то время, как на победу Алиева — 1,95.
Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.
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