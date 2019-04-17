UFC в Санкт-Петербурге. По мнению букмекеров, у Алиева и Накамуры равные шансы на победу - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:27ММАВащенко Сергей

UFC в Санкт-Петербурге. По мнению букмекеров, у Алиева и Накамуры равные шансы на победу

20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Султан Алиев (14-3) сразится с представителем Японии Кейта Накамурой (34-9-2, NC 1).

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом этого противостояния является японец. Коэффициент на его победу равен 1,88, в то время, как на победу Алиева1,95.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.

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