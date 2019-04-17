UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Мовсар Евлоев (10-0) сразится с представителем Южной Кореи Сунг Ву Чоем (7-1).
По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является Евлоев. Коэффициент на его победу равен 1,2, в то время, как на победу Чоя — 4,0.
Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.
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