UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров 20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Мовсар Евлоев (10-0) сразится с представителем Южной Кореи Сунг Ву Чоем (7-1).

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является Евлоев. Коэффициент на его победу равен 1,2, в то время, как на победу Чоя — 4,0.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.