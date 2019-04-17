Фергюсон может провести поединок с Макгрегором - Советский спорт
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17 апреля 2019 15:35ММАСпирин Дмитрий

Фергюсон может провести поединок с Макгрегором

Американец Тони Фергюсон может встретиться в октагоне с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«На прошлой неделе мне предложили провести бой. Угадайте с кем? Мне больше не нужны никакие разрешения, ведите мне чемпионов», — написал Фергюсон в своем «твиттере». Следом он опубликовал ролик, из которого следует, что Тони встретится с Макгрегором.

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