Фергюсон может провести поединок с Макгрегором

«На прошлой неделе мне предложили провести бой. Угадайте с кем? Мне больше не нужны никакие разрешения, ведите мне чемпионов», — написал Фергюсон в своем «твиттере». Следом он опубликовал ролик, из которого следует, что Тони встретится с Макгрегором.
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Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.