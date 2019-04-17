UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.
"Мероприятие будет бесплатным для посещения зрителей", - сказал собеседник агентства.
На турнире UFC, который прошел в Москве, в октябре прошлого года, подобная церемония не проводилась.
Второй турнир UFC в России пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге в спорткомплексе "Юбилейный". Его возглавит поединок между россиянином Алексеем Олейником и представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.
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