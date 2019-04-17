UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:39ММАСпирин Дмитрий

UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

"Мероприятие будет бесплатным для посещения зрителей", - сказал собеседник агентства.

На турнире UFC, который прошел в Москве, в октябре прошлого года, подобная церемония не проводилась.

Второй турнир UFC в России пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге в спорткомплексе "Юбилейный". Его возглавит поединок между россиянином Алексеем Олейником и представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

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