Алексей Олейник – о бое с Оверимом: В субботу покажем все, на что способны

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями перед боем против Алистара Оверима на турнире UFC в Санкт-Петербурге.
«Тяжело было думать над приглашением на бой с Оверимом – 10 секунд думал. Сразу сказал, что принимаю бой.
Оверим – это очень крутое имя. Если выбирать, с кем драться – с Уолтом Харрисом или Алистаром, лучше с Алистаром. В субботу покажем все, на что способны. Уверен, все наши ребята выступят достойно», – цитирует россиянина агентство «РИА Новости».
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