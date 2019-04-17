Алексей Олейник – о бое с Оверимом: В субботу покажем все, на что способны - Советский спорт
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17 апреля 2019 21:10ММАГичунцев Артур

Алексей Олейник – о бое с Оверимом: В субботу покажем все, на что способны

Встреча состоится 20 апреля.

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями перед боем против Алистара Оверима на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

«Тяжело было думать над приглашением на бой с Оверимом – 10 секунд думал. Сразу сказал, что принимаю бой.

Оверим – это очень крутое имя. Если выбирать, с кем драться – с Уолтом Харрисом или Алистаром, лучше с Алистаром. В субботу покажем все, на что способны. Уверен, все наши ребята выступят достойно», – цитирует россиянина агентство «РИА Новости».

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