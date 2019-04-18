UFC в Санкт-Петербурге. Штырков — фаворит боя против Кларка, по мнению букмекеров 20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Иван Штырков (15-0-1) сразится с представителем США Девином Кларком (9-3).

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Штырков. Коэффициент на его победу равен 1,5, в то время, как на победу Кларка — 2,6.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.