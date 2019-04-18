UFC в Санкт-Петербурге. Штырков — фаворит боя против Кларка, по мнению букмекеров

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Иван Штырков (15-0-1) сразится с представителем США Девином Кларком (9-3).
По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Штырков. Коэффициент на его победу равен 1,5, в то время, как на победу Кларка — 2,6.
Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.
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